Опубликовано 26 марта 2026, 16:59
Объявлена дата начала продаж первой модели Deepal в России

Производство модели налажено на заводе «Автотор»
Changan объявил дату начала продаж первой модели Deepal в РФ. В дилерских центрах Changan в ближайшее время появится гибридный кроссовер G318, который станет первой доступной на российском рынке моделью суббренда. Россиянам новинка будет предложена в комплектациях Techno и Everest, а её производство локализовано на калининградском заводе «Автотор».
Объявлена дата начала продаж первой модели Deepal в России
В движение автомобиль приводит 439-сильная гибридная силовая установка последовательного типа — она же является самой выгодной по налогам, так как 1,5-литровый бензиновый турбомотор работает только для зарядки аккумулятора. Общий запас хода составляет более 1000 км.

Оснащение базовой комплектации Techno включает виртуальную панель приборов, мультимедиа с крупным тачскрином и поддержкой Apple CarPlay (Android Auto появится позднее), аудиосистему с 8 динамиками, сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем.

Цены на Deepal G318 в России начинаются от 5 650 000 рублей.

Топовой версии Everest дополнительно положены адаптивная пневмоподвеска, атмосферная подсветка салона, климат-контроль с ионизацией воздуха, противоугонка, а количество динамиков в акустике увеличено до 16.

Внешне такую машину можно узнать по багажнику с дополнительной светотехникой на крыше.

Всё это оценивается в 6 000 000 рублей.

В шоурумах бренда гибридный Deepal G318 появится 27 марта 2026 года. На машину распространяется программа господдержки, позволяющая сэкономить покупателям до 925 000 рублей.