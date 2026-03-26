Объявлена дата начала продаж первой модели Deepal в России

Объявлена дата начала продаж первой модели Deepal в РоссииПроизводство модели налажено на заводе «Автотор»
В движение автомобиль приводит 439-сильная гибридная силовая установка последовательного типа — она же является самой выгодной по налогам, так как 1,5-литровый бензиновый турбомотор работает только для зарядки аккумулятора. Общий запас хода составляет более 1000 км.
Оснащение базовой комплектации Techno включает виртуальную панель приборов, мультимедиа с крупным тачскрином и поддержкой Apple CarPlay (Android Auto появится позднее), аудиосистему с 8 динамиками, сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем.
Цены на Deepal G318 в России начинаются от 5 650 000 рублей.
Топовой версии Everest дополнительно положены адаптивная пневмоподвеска, атмосферная подсветка салона, климат-контроль с ионизацией воздуха, противоугонка, а количество динамиков в акустике увеличено до 16.
Внешне такую машину можно узнать по багажнику с дополнительной светотехникой на крыше.
Всё это оценивается в 6 000 000 рублей.
В шоурумах бренда гибридный Deepal G318 появится 27 марта 2026 года. На машину распространяется программа господдержки, позволяющая сэкономить покупателям до 925 000 рублей.