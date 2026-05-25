Оценить скоростной режим на дорогах России предложили нейросети

Эксперт отметил, что за последние годы автомобили стали более безопасными, значительно повысилась эффективность тормозных систем и вспомогательной электроники. Сами трассы становятся безопаснее, особенно после реконструкции. А вот скоростные ограничения на многих российских дорогах сохранились на уровне прошлых десятилетий и во многих местах сильно занижены.

В результате водители массово игнорируют требования дорожных знаков и занимаются математикой: прибавляют к действующему на отрезке участку 20 км/ч. Те же, кто едет строго по правилам, становятся помехой для потока, сталкиваются с агрессией и нередко оказываются в аварийных ситуациях.

В результате на ряде участков сложилась парадоксальная ситуация: для автомобилей может быть установлено ограничение 10 км/ч, а для СИМ — 25 км/ч.

«В этой связи необходимо провести аудит дорог общего пользования на предмет занижения максимальной скорости движения. У государства появляется инструментарий для проведения подобной работы: с помощью искусственного интеллекта, специально подготовленной и обученной нейросети можно провести аудит. Источником информации могут стать технический паспорта автомобильных дорог, иные официальные данные», — считает Шапарин.

Эксперт отметил, что искусственный интеллект может проанализировать трафик, состояние трасс, аварийность на участке. На базе этой информации ИИ определит участки, где лимит можно увеличить без ущерба для безопасности.

«Результаты работы нейросети могли бы проанализировать эксперты в области БДД, в том числе на базе Национального автомобильного союза», — заключил президент НАС.

