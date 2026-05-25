Российским мотоциклистам дадут новые привилегии на дорогах

Опубликовано 25 мая 2026, 11:191 мин.
Российским мотоциклистам дадут новые привилегии на дорогахВ Минтрансе готовы рассмотреть допуск водителей двухколёсных транспортных средств на выделенки
В РФ мотоциклистам дадут новые привилегии на дорогах. Министерство транспорта России готово рассмотреть вопрос о разрешении ездить по выделенным для городского транспорта полосам для водителей двухколёсных транспортных средств.
РИА Новости / Евгений Биятов
Как отметил глава ведомства Андрей Никитин, как мотоциклист он поддерживает эту инициативу, однако как министр считает необходимым проработать этот вопрос и подумать над безопасностью такого решения.
Министр отметил, что необходимо для начала продумать оптимальную схему движения. Также он не исключил, что возможное нововведение будет рассматриваться вместе с вопросом электровелосипедов.
Источник:Парламентская газета
Автор:Светлана Ходос
