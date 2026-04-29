Раскрыты тонкости выбора автобоксов на крышу машин

После установки подходящей системы креплений нужно приступать непосредственно к выбору бокса. Наибольшим спросом пользуются ящики размера М, вмещающие примерно 350—500 литров груза. Они универсальны и подходят как для перевозки чемоданов, так и для спортивного инвентаря. В среднем, отечественные варианты приличного качества стоят около 20 000 рублей, на маркетплейсах можно найти дешёвые безымянные китайские модели, но сомнительного качества. Дороже всего обойдутся кофры из Европы, но они же считаются самыми долговечными.

Сами боксы могут различаться по возможности открывания с одной или двух сторон, а также способу установки: стандартному или быстросъёмному креплению.

Смонтировать систему можно самостоятельно, особенно если есть рейлинги или штатные места крепления. Но для моделей с гладкой крышей рекомендовано не рисковать и обратиться в автосервис.

Также не стоит забывать, что во время поездки в салоне появится дополнительный шум, несмотря на то, что современные системы разрабатываются с учётом аэродинамики. На появление посторонних звуков влияют наличие панорамной крыши, качество дороги, скорость.

К слову, производители рекомендуют не разгоняться с кофром более 120 км/ч, а с велокреплениями — быстрее 90 км/ч. Также наличие багажника на крыше смещает центр тяжести, что может влиять на устойчивость автомобиля, особенно в поворотах.