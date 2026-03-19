Опубликовано 19 марта 2026, 10:16
Россиянам раскрыли главные недостатки китайских шин

Эксперт Акжолов назвал главные минусы комплектующих из Поднебесной
Россиянам объяснили, чем грозит покупка китайских шин. Сегодня на рынке автомобильных покрышек представлен широкий выбор колёс на любой вкус и кошелёк. В сегменте бюджетных шин речь идёт, в первую очередь, о комплектующих из Поднебесной. Однако руководитель бренда запчастей Marshall Дмитрий Акжолов в беседе с RG.RU объяснил, почему не стоит их покупать.
Эксперт подчеркнул, что покупка китайских шин для личного или коммерческого использования — это экономия на безопасности, так как они обеспечивают слабое сцепление на мокром асфальте и быстро изнашиваются.

«Многие хвалят: разницы не заметили. Жаль, но это признак того, что водитель не чувствует машину, дорогу и резину. В сложных условиях (дождь, резкий манёвр) китайская резина может подвести», — подчеркнул Акжолов.

По его словам, на покрышках для автомобилей экономить не стоит, а хорошие компоненты от надёжных брендов обеспечивают сцепление с дорогой не только на сухом, но и на мокром асфальте, а также хороший отклик на руль и минимальный шум. Если водитель ограничен в средствах, специалист рекомендует присмотреться к проверенным корейским производителям, шины которых до сих пор поставляются в нашу страну.

«Летние шины — это основа безопасности и удовольствия от вождения. Их характеристики напрямую влияют на сцепление с дорогой, протяжённость тормозного пути и устойчивость. Качество шин очень важно, так как плохие покрышки требуют постоянного контроля от водителя: коррекции рулём на неровностях, повышенной бдительности в поворотах и на мокрой дороге. В итоге водитель быстрее утомляется и повышается вероятность аварии», — заключил эксперт.

Ранее российский производитель Gislaved анонсировал новые покрышки One W, которые появятся в продаже в III квартале 2026 года.