Опубликовано 19 мая 2026, 14:54


Эксперт Мосеев спрогнозировал уход из России популярного автобренда

До конца 2026 года российский рынок может покинуть Chery
Эксперт Мосеев спрогнозировал уход из РФ популярного автобренда. Крупный китайский концерн Chery постепенно сворачивает своё присутствие на российском авторынке, несмотря на 20-летнюю историю. По мнению автомобильного эксперта Олега Мосеева, которое приводит RG.RU, до конца 2026 года производитель может окончательно уйти из нашей страны.
«В частности, Chery в этом году как бренд исчезнет», — считает эксперт.

По его словам, на данный момент у россиян имеется выбор из ряда брендов, которые так или иначе отсылают к китайскому автогиганту. Однако, несмотря на то, что привычные покупателям Chery и Exeed пока продаются, в недалёком будущем их продажи прекратятся окончательно.

Вместо них в России будут предложены локализованные модели под местными марками. При этом он допустил, что производство не всех машин будет налажено на территории страны. Некоторые марки могут уйти окончательно из-за низкого объёма продаж.

Эксперт отметил, что решение может быть связано с риском вторичных санкций.

«Сhery активно развивается в Европе, в прошлом году в Европе было продано 150 тысяч машин концерна. Тот же Jaecoo J7 в Великобритании на первом месте по продажам. В этом смысле концерну Chery рисковать продажами в Европе не хочется», — считает Мосеев.

