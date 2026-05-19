Эксперт Мосеев спрогнозировал уход из России популярного автобренда

«В частности, Chery в этом году как бренд исчезнет», — считает эксперт.

По его словам, на данный момент у россиян имеется выбор из ряда брендов, которые так или иначе отсылают к китайскому автогиганту. Однако, несмотря на то, что привычные покупателям Chery и Exeed пока продаются, в недалёком будущем их продажи прекратятся окончательно.

Вместо них в России будут предложены локализованные модели под местными марками. При этом он допустил, что производство не всех машин будет налажено на территории страны. Некоторые марки могут уйти окончательно из-за низкого объёма продаж.

Эксперт отметил, что решение может быть связано с риском вторичных санкций.

«Сhery активно развивается в Европе, в прошлом году в Европе было продано 150 тысяч машин концерна. Тот же Jaecoo J7 в Великобритании на первом месте по продажам. В этом смысле концерну Chery рисковать продажами в Европе не хочется», — считает Мосеев.

