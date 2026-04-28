В РОАД сообщили о будущем марки Chery в России

В РОАД сообщили о будущем марки Chery в РоссииГлава ассоциации призвал не опасаться ухода концерна из нашей страны
Эксперт отметил, что на данный момент китайский автогигант намерен выйти на рынки Европы и Южной Америки. Именно с этим решением связано постепенное снижение активности производителя на территории России.
«У компании Chery есть планы на другие международные рынки. С Land Rover идет какая-то кооперация. Концерн выходит в ЕС, Южную Америку. И вот они сейчас абстрагируются от бренда, который будет работать по всему миру. Так что китайцы, несмотря на то, что, в общем-то, индифферентно относятся к санкциям, всё равно учитывают ограничения, которые есть сейчас», — отметил Подщеколдин.
При этом глава РОАД подчеркнул, что для российских автомобилистов не столь важно, что производитель снижает активность, так как сегодня российский АГР собирает автомобили Tenet — по сути, перелицованные Chery. Кроме того, речи о закрытии российского офиса бренда нет.
«Офис же Chery — я разговаривал с руководителем буквально месяц назад — никуда не исчезает. Он просто сокращается и будут заниматься обслуживанием. То есть Chery будет поставлять запасные части, будет сотрудничать с Tenet, но всё равно это будет пока отдельная структура. Потому что Tenet — это уже российско-китайский проект, Chery же — чисто китайский бренд. Бояться владельцам не надо. Но должен быть закон, чтобы каждый производитель здесь нёс определённые гарантии перед покупателями», — заключил эксперт.