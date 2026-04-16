Скидку на автоштрафы для россиян предложено продлить в одном случае

Скидку на автоштрафы для россиян предложено продлить в одном случаеВ Госдуме предложили приостанавливать срок льготной оплаты на период обжалования штрафа
«Считаем необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрев продление либо приостановление срока льготной оплаты автомобильного штрафа на период его обжалования», — говорится в документе.
Уточняется, что на паузу срок оплаты со скидкой нужно ставить, если гражданин обжалует «письмо счастья» в установленный законом срок. При этом такое право должно сохраниться до вынесения решения по жалобе.
Авторы предложения уверены, что нововведение позволит устранить ситуации, когда водители «фактически наказываются рублём за попытку оспорить штраф», а также сделает попытки обжалования более реальными, а порядок оплаты и его оспаривания — более справедливыми.
Особенно важно, как отмечают депутаты, такое условие важно сейчас, когда большое количество постановлений выносится в автоматическом режиме, а риск спорных ситуаций и ошибок остаётся высоким.