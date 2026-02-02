Страховщиков обяжут взыскивать ущерб с виновников ДТП

Сегодня страховщики могут подавать регрессные иски к виновникам аварий, но не обязаны этого делать, и в ряде случаев отказываются от своего права. Регресс даёт право компаниям сначала выплатить компенсацию пострадавшим, а потом взыскать свои затраты с виновника.

Сами механизмы, согласно нововведениям, будут упрощены, а Банк России будет публиковать статистику по регрессным требованиям по стране.