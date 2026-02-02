Страховщиков обяжут взыскивать ущерб с виновников ДТП

Страховщиков обяжут взыскивать ущерб с виновников ДТПМера будет действовать только в отношении аварий с отягчающими обстоятельствами
Сегодня страховщики могут подавать регрессные иски к виновникам аварий, но не обязаны этого делать, и в ряде случаев отказываются от своего права. Регресс даёт право компаниям сначала выплатить компенсацию пострадавшим, а потом взыскать свои затраты с виновника.
Сами механизмы, согласно нововведениям, будут упрощены, а Банк России будет публиковать статистику по регрессным требованиям по стране.
Согласно предложенным поправкам, страховые будут обязаны требовать возмещения с виновников ДТП, если в момент столкновения они не имели прав, находились в состоянии опьянения или сбежали с места происшествия.
По мнению автора законопроекта, депутата Ярослава Нилова, нововведение позволит создать условия «для более эффективного и справедливого формирования тарифной сетки по ОСАГО». Политик считает, что из-за недобросовестных автомобилистов поступления недостаточны, и компаниям приходится компенсировать это за счёт увеличения тарифов для всех водителей в регионе.