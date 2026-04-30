В Ачинске в продаже появился уникальный Land Cruiser в хорошем состоянии

Опубликовано 30 апреля 2026, 15:591 мин.
В Ачинске в продаже появился уникальный Land Cruiser в хорошем состоянииВнедорожник сменил только одного владельца, а его пробег составляет всего 77 тысяч километров
В Красноярском крае на продажу выставили 30-летний Toyota Land Cruiser. В Красноярском крае выставили на продажу редкий экземпляр Toyota Land Cruiser 1995 года выпуска. За автомобиль запросили 9 850 000 рублей, сообщает портал 110km.ru.
drom.ru
Машина оснащена 4,2-литровым дизельным мотором мощностью 170 лошадиных сил, работающим в паре с автоматической коробкой передач. Привод — постоянный полный.
По словам продавца, автомобиль не числится в розыске, не имеет юридических обременений и не попадал в дорожно-транспортные происшествия. Владелец готов организовать доставку из Ачинска в любой регион России.
Обнаружить Toyota Land Cruiser 30-летней давности в подобном состоянии и с подтвержденной историей удаётся крайне редко, говорят эксперты. Перед покупкой стоит лично проверить техническое состояние внедорожника, чтобы исключить скрытые дефекты, советуют специалисты.
Источник:110km.ru
Автор:Марина Аверкина
Мотокаталог на Quto
Более 5000 моделей в каталоге