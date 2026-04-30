В России резко обрушились продажи машин одной отечественной марки

Спрос на машины «Москвич» обвалился на четверть

В РФ стремительно упали продажи машин одного отечественного бренда . В период с января по март 2026 года продажи автомобилей «Москвич» на российском рынке сократились на 25,6% по сравнению с I кварталом 2025 года. За первые три месяца дилеры марки реализовали 2 741 транспортных средств.