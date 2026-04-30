В России резко обрушились продажи машин одной отечественной марки

В России резко обрушились продажи машин одной отечественной маркиСпрос на машины «Москвич» обвалился на четверть
Львиная доля продаж — 80% или 2 165 машин — пришлась на кроссовер «Москвич 3».
С существенным отставанием на второй строчке разместился лифтбек «Москвич 6» (7%, 194 шт.), замыкает тройку лидеров паркетник «Москвич 5» (4%, 112 шт.). Оставшиеся 9% пришлись на флагманский «Москвич 8» (87 шт.), электро-кросс «Москвич 3е» (33 шт.) и модели нового семейства М70 (76 шт.) и М90 (54 шт.).
Эксперты отмечают, что большая часть сделок (67,2%) пришлась на физлиц, ещё 32,8% — на юрлиц.
В начале апреля сообщалось, что завод «Москвич» задумался о выпуске нового типа машин. Руководство столичного автозавода рассматривает возможность расширения своего модельного ряда за счёт автомобилей с гибридной силовой установкой. Об этом сообщила глава компании Елена Фролова.