В России резко обрушились продажи машин одной отечественной марки

Опубликовано 30 апреля 2026, 14:23
Спрос на машины «Москвич» обвалился на четверть
В РФ стремительно упали продажи машин одного отечественного бренда . В период с января по март 2026 года продажи автомобилей «Москвич» на российском рынке сократились на 25,6% по сравнению с I кварталом 2025 года. За первые три месяца дилеры марки реализовали 2 741 транспортных средств.
Москвич

Львиная доля продаж — 80% или 2 165 машин — пришлась на кроссовер «Москвич 3».

С существенным отставанием на второй строчке разместился лифтбек «Москвич 6» (7%, 194 шт.), замыкает тройку лидеров паркетник «Москвич 5» (4%, 112 шт.). Оставшиеся 9% пришлись на флагманский «Москвич 8» (87 шт.), электро-кросс «Москвич 3е» (33 шт.) и модели нового семейства М70 (76 шт.) и М90 (54 шт.).

Материалы по теме

Эксперты отмечают, что большая часть сделок (67,2%) пришлась на физлиц, ещё 32,8% — на юрлиц.

В начале апреля сообщалось, что завод «Москвич» задумался о выпуске нового типа машин. Руководство столичного автозавода рассматривает возможность расширения своего модельного ряда за счёт автомобилей с гибридной силовой установкой. Об этом сообщила глава компании Елена Фролова.