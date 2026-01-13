В России Evolute прекратил продажи самой доступной модели

Опубликовано 13 января 2026, 16:061 мин.
В России Evolute прекратил продажи самой доступной моделиАвтомобиль пропал с официального сайта марки
Evolute завершил продажи седана i-Pro в России. С российского сайта марки исчез самый доступный электрокар бренда. О прекращении продаж седана сообщил портал Авто Mail в ходе мониторинга обновлённого портала производителя.
Evolute
Электрокар представляет собой перелицованную версию Dongfeng Aeolus E70. Производство четырёхдверки было налажено крупноузловым методом на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в 2022 году.
В движение седан приводит 150-сильный электромотор, который питается от аккумулятора ёмкостью 53 кВтч. Запас хода модели по циклу NEDC составляет до 433 км.
Производство Evolute i-Pro было остановлено в конце октября 2025 года, теперь же компания распродала все складские остатки и завершила жизненный цикл модели на территории России.
Цены на электромобиль начинались от 2,49 млн рублей, но благодаря мерам господдержки и спецпредложениям фактическая стоимость модели составляла 1,5 млн рублей.
Автор:Светлана Ходос
