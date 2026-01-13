В России Evolute прекратил продажи самой доступной модели

Электрокар представляет собой перелицованную версию Dongfeng Aeolus E70. Производство четырёхдверки было налажено крупноузловым методом на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в 2022 году.

В движение седан приводит 150-сильный электромотор, который питается от аккумулятора ёмкостью 53 кВтч. Запас хода модели по циклу NEDC составляет до 433 км.