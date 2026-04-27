Владимир Афанасьев взял золото на RDS Open в Рязани

В субботу, 25 апреля, на трассе проходила квалификация, по результатам которой победу в одиночных заездах одержал гонщик из Москвы Анатолий Щербак — он выполнил задание на 98 баллов из 100 возможных.

Во второй соревновательный день проходили парные заезды, а борьба пилотов проходила в новом формате: каждый пилот, который потерпел поражение в заезде основной сетки, может продолжить борьбу за призовое место в сетке Б.

В результате в личном зачёте сильнейшим оказался Владимир Афанасьев, который впервые в своей карьере взял золото. Вторым оказался москвич Анатолий Щербак, бронзу забрал Владислав Ерофеев из команды STAR PЁR STARS AIMOL.