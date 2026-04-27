Владимир Афанасьев взял золото на RDS Open в Рязани

Владимир Афанасьев взял золото на RDS Open в РязаниВ России прошёл I этап Открытого чемпионата РДС
В субботу, 25 апреля, на трассе проходила квалификация, по результатам которой победу в одиночных заездах одержал гонщик из Москвы Анатолий Щербак — он выполнил задание на 98 баллов из 100 возможных.
Во второй соревновательный день проходили парные заезды, а борьба пилотов проходила в новом формате: каждый пилот, который потерпел поражение в заезде основной сетки, может продолжить борьбу за призовое место в сетке Б.
В результате в личном зачёте сильнейшим оказался Владимир Афанасьев, который впервые в своей карьере взял золото. Вторым оказался москвич Анатолий Щербак, бронзу забрал Владислав Ерофеев из команды STAR PЁR STARS AIMOL.
«Золото» в командном зачёте — у Tamashi Racing. В состав команды вошли два петербуржца — Владимир Афанасьев и Игорь Озолин, а также пилот из Омска Станислав Антропов. Второе место заняла команда STAR PЁR STARS AIMOL. Её представляли Дмитрий Добровольский (г. Москва), Владислав Ерофеев (г. Георгиевск) и Сергей Корнеев (г. Екатеринбург). Третье место у команды ЦМРБанк, за которую выступали столичные пилоты Алексей Разинков и Руслан Арефьев.
Второй этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open) пройдёт 16 и 17 мая на территории столичного Центра технических видов спорта «Москва».
Помимо этого, 2 и 3 мая на автодроме Moscow Raceway стартует сезон Гран-При Российской Дрифт Серии.