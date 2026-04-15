Популярные модели внедорожников Jeep получили особые исполнения

Изменения затронули и внутреннее пространство. Кресла обшиты кожей Nappa со вставками оттенков «ледяной синий» и «сливовый». Спинки украшены рельефным узором, повторяющим пиксельную графику игровых приставок восьмидесятых, с характерным силуэтом, напоминающим классический Willys MB. Салон также выделяется контрастной прострочкой, необычной накладкой на селектор трансмиссии, имитирующей точечную матрицу, особыми шильдиками и всепогодными ковриками.

В список оснащения входят подогрев переднего ряда и руля, светодиодная оптика, система удаленного запуска двинателя и бесключевой доступ, блокировка заднего дифференциала и адаптивный круиз-контроль.

Известно, что модель Gladiator будет стоить от 45 750 долларов (около 4 346 000 рублей).