Водителей предупредили о росте цен на популярную сезонную услугу

«По нашим оценкам, в летний сезон переобувки 2026 года стоит ожидать увеличения стоимости шиномонтажных услуг на 15% по сравнению с прошлым летом. Цены выросли из-за инфляции, повышения НДС, роста зарплат и дефицита профессиональных кадров», — отметил эксперт.

При этом он отметил, что цены будут зависеть от конкретного региона. Например, «переобуть» колёса размером 14 дюймов на Lada Granta в Москве будет стоить от 3 300 до 3 500 рублей, в Татарстане и на Урале — от 2 800 до 3 000 рублей, в Краснодаре — около 2 000 рублей.