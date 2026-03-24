Опубликовано 24 марта 2026, 10:11
Водителей предупредили о росте цен на популярную сезонную услугу

Цены на шиномонтаж вырастут на 15%
Водителей предупредили о подорожании шиномонтажа. В преддверии сезона массовой смены колёс с зимних на летние цены на услугу могут заметно вырасти. Об этом сообщил эксперт компании «Колёса даром» Андрей Молодовский, слова которого приводит RG.RU.
Артеменков Александр/PhotoXPress.ru

«По нашим оценкам, в летний сезон переобувки 2026 года стоит ожидать увеличения стоимости шиномонтажных услуг на 15% по сравнению с прошлым летом. Цены выросли из-за инфляции, повышения НДС, роста зарплат и дефицита профессиональных кадров», — отметил эксперт.

При этом он отметил, что цены будут зависеть от конкретного региона. Например, «переобуть» колёса размером 14 дюймов на Lada Granta в Москве будет стоить от 3 300 до 3 500 рублей, в Татарстане и на Урале — от 2 800 до 3 000 рублей, в Краснодаре — около 2 000 рублей.

«Здесь цена зависит как от посадочного диаметра, так и от типа транспортного средства (легковая машина, кроссовер/внедорожник/минивэн, легкогрузовой транспорт)», — заключил Молодовский.

