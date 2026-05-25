Георгий Чивчян одержал 21 победу в RDS

Георгий Чивчян одержал 21 победу в RDSГонщик выиграл II этап Гран-При РДС на «Игора Драйв»
II этап Гран-При Российской Дрифт Серии завершился в Санкт-Петербурге.
Парные заезды начали преподносить сюрпризы уже на стадии ТОП-32. Сначала в одной из дуэлей ученик превзошёл своего учителя — Антон Клямко (Heatcarbon racing) победил Евгения Лосева, так что для пилота «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» второй этап подряд борьба завершилась в самом начале воскресной программы. Потом впервые в своей карьере пробился в стадию ТОП-16 Артур Зелёный, который стал сильнейшим в противостоянии с Денисом Мигалём (Fresh Racing), а дебютант серии Михаил Давидянц взял верх над опытным Григорием Гусевым (LUKOIL Racing Drift Team).
Одними из главных героев ТОП-32 стали представители Carville Racing Артём Лейтис и Дмитрий Щербина. Дмитрий свёл к перезаезду (ОМТ) дуэль с Томми Кайли — ирландский пилот Fresh Racing, выигравший этап на Moscow Raceway, смог обеспечить себе путёвку в ТОП-16 только со второй попытки. Артём Лейтис победил призёра первого этапа Гран-При РДС 2026 Петра Бородина (Takayama Forward Auto), а затем блестяще шаг за шагом продвигался вперёд по турнирной таблице. Сначала в упорной борьбе сломил сопротивление Ильи Попова («Systeme Electric Одержимые Моторспорт»), в ТОП-8 вообще не получил соперника и через bye run вышел в полуфинал, но там всё же потерпел своё первое поражение в рамках уик-энда.
Проиграв в битве с лидером Takayama Forward Auto Георгием Чивчяном, Лейтис получил возможность побороться за первый в карьере подиум с Дамиром Идиятулиным (Fresh Racing), но и в этой дуэли удача была не на стороне Артёма — в итоге пилот довольствовался четвёртым местом. Однако и этот результат стал для спортсмена лучшим за всё время его выступлений в главном чемпионате страны по дрифту.
Не в последнюю очередь благодаря тому, что впервые в истории RDS GP одно место в четвертьфинале оказалось вакантно. В паре Аркадий Цареградцев — Михаил Давидянц оба пилота прекратили борьбу на стадии ТОП-16. К такому необычному развитию событий привело столкновение пилотов во время первого заезда хита — виновными в аварии были признаны оба участника. Поскольку из-за технических проблем Давидянц выйти на старт не смог, а Цареградцев в силу обоюдной вины в аварии также не мог быть назван победителем, согласно правилам, ни Михаил, ни Аркадий не имели права продолжить борьбу. В итоге «Systeme Electric Одержимые Моторспорт», блеснувшая в командном зачёте на старте сезона-2026, уже на втором этапе не смогла пробиться дальше ТОП-16.
«У нас в официальных правилах есть такой пункт, который называется обоюдная вина. Если оба пилота признаются судьями виновными в столкновении, то у каждого проигрыш за заезд. А есть второй пункт, что если после столкновения пилот не может выехать на старт, то виновный в этом столкновении проиграл весь хит. Соответственно, здесь получается, оба виновны в столкновении, значит, оба проиграли в хите. Такой вот юридический казус. Это мнение Минспорта, что у нас не может быть обоюдно невиноватых. Как и в ПДД — если есть обоюдная вина, то штрафуются оба», — отметил генеральный директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.
В отсутствие серьёзных соперников кандидатом на победу стала Fresh Racing, поскольку Дамир Идиятулин и Томми Кайли оказались в числе полуфиналистов. Во внутрикомандном дерби второй раз подряд сильнее оказался дебютант Гран-При Российской Дрифт Серии — Кайли вышел в финал, оставив Идиятулина бороться за третье место. Дамир свою дуэль выиграл, обеспечив себе подиум, а вот Томми вторую подряд победу в Гран-При РДС одержать не смог. Ирландский легионер сражался изо всех сил, однако ничего не смог противопоставить Георгию Чивчяну, уступив четырёхкратному чемпиону RDS GP верхнюю ступень подиума на трассе в Санкт-Петербурге.
RDS GP 2026. 2-й этап. «Игора Драйв». Личный зачёт. Топ-3:
- Георгий Чивчян (Россия, Takayama Forward Auto) — 269 баллов
- Томми Кайли (Ирландия, Fresh Racing) — 194 балла
- Дамир Идиятулин (Россия, Fresh Racing) — 167 баллов
RDS GP 2026. 2-й этап. «Игора Драйв». Командный зачёт. Топ-3:
- Fresh Racing — 361 балл
- Takayama Forward Auto — 309 баллов
- Carville Racing — 207 баллов
Несмотря на поражение на «Игора Драйв», в личном зачёте после двух этапов Томми Кайли продолжает лидировать — двух подряд выходов в финал ирландцу хватило, чтобы обеспечить себе уверенное первое место в чемпионской гонке. На вторую позицию после победы вышел Георгий Чивчян, однако его преимущество над идущим третьим Дамиром Идиятулиным минимально.
В командном зачёте Fresh Racing возглавляет турнирную таблицу с практически двукратным преимуществом над Takayama Forward Auto, однако «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» отстаёт совсем чуть-чуть и готова воспользоваться любой помаркой соперников, чтобы вернуть себе второе место в сражении гоночных коллективов.
RDS GP 2026. Личный зачёт после двух этапов. Топ-3:
- Томми Кайли (Ирландия, Fresh Racing) — 459 баллов
- Георгий Чивчян (Россия, Takayama Forward Auto) — 316 балла
- Дамир Идиятулин (Россия, Fresh Racing) — 309 баллов
RDS GP 2026. Командный зачёт после двух этапов. Топ-3:
- Fresh Racing — 768 баллов
- Takayama Forward Auto — 555 баллов
- Systeme Electric Одержимые Моторспорт — 401 балл
Не меньшей интригой, чем сражение пилотов и команд RDS GP, стали первые в истории Гран-При Российской Дрифт Серии учебно-тренировочные сборы (УТС) для юниоров, которые на «Игора Драйв» проходили при поддержке программы развития молодых кадров автоспорта Aimol Junior. Сразу четыре юных пилота приняли участие в теоретических и учебных занятиях, а также в квалификации и парных заездах друг с другом.
Молодые дрифтеры устроили яркое зрелище, поскольку сочетание недостатка опыта и стремления заявить о себе стало залогом запоминающихся заездов, в которых было место и точному пилотажу на уровне профессионалов RDS GP, и досадным помаркам, приводившим в том числе к столкновениям. Сильнейшим в этом юниорском противостоянии стал 12-летний Арсений Цареградцев.
Сын двукратного чемпиона Гран-При Российской Дрифт Серии Аркадия Цареградцева уверенно выиграл квалификацию с результатом 98,5 баллов, а затем одержал победу и по итогам парных заездов. По количеству выигранных дуэлей Цареградцев-младший оказался на равных с Тимофеем Колобовым (14 лет), победителем УТС в рамках «Зимнего кубка РДС» и этапа RDS Open в ЦТВС «Москва». Только победа в квалификации позволила Арсению опередить Тимофея и стать первым в истории триумфатором прошедших в рамках RDS GP учебно-тренировочных сборов.
Третьим по итогам УТС стал Степан Попов (14 лет), а самый юный участник сборов Даниил Арефьев (10 лет) занял четвёртое место. Все участники УТС для юниоров получили бесценный опыт: смогли отточить навыки пилотирования на самой скоростной трассе в российском дрифте и освоиться в непривычных для молодых дрифтеров обстоятельствах настоящего уик-энда RDS GP.
«Мы уже давно думали над тем, каким образом привлекать к дрифту юных пилотов. Им, конечно, нужны соревнования, но в официальные турниры мы не можем включать участников младше 16 лет. А вот формат учебно-тренировочных сборов хорошо себя зарекомендовал ещё в картинге. Мы оттуда взяли сам подход и сделали хороший регламент. Я надеюсь, что каждый год будет всё больше и больше участников. Дети уже сейчас показывают, что способны ехать на уровне взрослых», – отметил Дмитрий Добровольский.
Следующий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт уже летом — в середине июня главный чемпионат страны по дрифту приедет в Нижний Новгород. 13 и 14 июня трасса «Нижегородское кольцо» примет третий уик-энд турнира.
Читайте также:
- Российским мотоциклистам дадут новые привилегии на дорогах
- Оценить скоростной режим на дорогах России предложили нейросети
- В России может появиться седан Kia из Узбекистана