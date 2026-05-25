Георгий Чивчян одержал 21 победу в RDS

II этап Гран-При Российской Дрифт Серии завершился в Санкт-Петербурге.

Парные заезды начали преподносить сюрпризы уже на стадии ТОП-32. Сначала в одной из дуэлей ученик превзошёл своего учителя — Антон Клямко (Heatcarbon racing) победил Евгения Лосева, так что для пилота «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» второй этап подряд борьба завершилась в самом начале воскресной программы. Потом впервые в своей карьере пробился в стадию ТОП-16 Артур Зелёный, который стал сильнейшим в противостоянии с Денисом Мигалём (Fresh Racing), а дебютант серии Михаил Давидянц взял верх над опытным Григорием Гусевым (LUKOIL Racing Drift Team).

Одними из главных героев ТОП-32 стали представители Carville Racing Артём Лейтис и Дмитрий Щербина. Дмитрий свёл к перезаезду (ОМТ) дуэль с Томми Кайли — ирландский пилот Fresh Racing, выигравший этап на Moscow Raceway, смог обеспечить себе путёвку в ТОП-16 только со второй попытки. Артём Лейтис победил призёра первого этапа Гран-При РДС 2026 Петра Бородина (Takayama Forward Auto), а затем блестяще шаг за шагом продвигался вперёд по турнирной таблице. Сначала в упорной борьбе сломил сопротивление Ильи Попова («Systeme Electric Одержимые Моторспорт»), в ТОП-8 вообще не получил соперника и через bye run вышел в полуфинал, но там всё же потерпел своё первое поражение в рамках уик-энда.