Юбилейный Кубок Санкт-Петербурга по дрифту: до старта меньше недели

Юбилейный Кубок Санкт-Петербурга по дрифту: до старта меньше недели9 и 10 мая на автодроме «Игора Драйв» начнётся пятый сезон Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
Со всех сторон окружённая бетонными блоками трасса, расположенная в паддоке Ралли Мото Центра, стала настоящей классикой дрифта. «Бетонный Колизей», как называют её пилоты и болельщики, не прощает ошибок. Дрифт на этой площадке — это всегда ярко, зрелищно и непредсказуемо.
Всего в 2026 году запланированы три этапа:
- 9–10 мая — I этап
- 27–28 июня — II этап
- 29–30 августа — III этап
По окончании розыгрыша Кубка Санкт-Петербурга сезона 2026 года пройдет специальное соревнование на шоссейно-кольцевой трассе автодрома, приуроченное к юбилею турнира. Оно состоится 19 и 20 сентября.
Соревнования в Кубке Санкт-Петербурга проходят по классическим правилам дрифта. В субботу все заявившиеся пилоты участвуют в квалификации. В рамках одиночного заезда дрифтерам нужно максимально точно выполнить судейское задание. По итогам заездов судьи выставляют пилотам оценки, по итогам которых 32 лучших пилота формируют сетку на выбывание. Парные заезды в топ-32 проходят в воскресенье.
Действующий обладатель Кубка Санкт-Петербурга по дрифту — Александр Мезенцев, серебряный призер прошлого года — Денис Антрушин, а бронзовый — Артем Лейтис.
Александр Мезенцев — самый успешный пилот в истории соревнований. Он становился лучшим три года подряд: в 2023, 2024 и 2025 годах. Более того, самый первый розыгрыш Кубка Санкт-Петербурга в 2022 году он завершил на втором месте, а победителем тогда стал Сергей Стилов.
Александр побеждает за счёт стабильности и отсутствия провальных этапов на протяжении всего сезона. Сможет ли кто-то из конкурентов остановить Мезенцева? Узнаем совсем скоро.
Приобрести билеты на I этап можно на сайте автодрома. Кубок Санкт-Петербурга по дрифту — это развлечение для всей семьи. Возможность пообщаться и сфотографироваться с любимыми дрифтерами во время парада пилотов, яркая фотозона, фуд-траки с вкусной едой, детская зона с командой аниматоров во главе с символом автодрома рысью Сидом и многое другое.
Все заезда можно будет посмотреть и из дома в прямом эфире на странице автодома «Игора Драйв» в VK.
