Юбилейный Кубок Санкт-Петербурга по дрифту: до старта меньше недели

Со всех сторон окружённая бетонными блоками трасса, расположенная в паддоке Ралли Мото Центра, стала настоящей классикой дрифта. «Бетонный Колизей», как называют её пилоты и болельщики, не прощает ошибок. Дрифт на этой площадке — это всегда ярко, зрелищно и непредсказуемо.

Всего в 2026 году запланированы три этапа:

9–10 мая — I этап

27–28 июня — II этап

29–30 августа — III этап

По окончании розыгрыша Кубка Санкт-Петербурга сезона 2026 года пройдет специальное соревнование на шоссейно-кольцевой трассе автодрома, приуроченное к юбилею турнира. Оно состоится 19 и 20 сентября.