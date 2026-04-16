Как делают двигатели на заводе Haval в Туле

Сегодня с конвейеров предприятия сходит шесть кроссоверов: Jolion, F7, F7x, Dargo, H3 и H7. Все они производятся по полному циклу, то есть со сваркой, штамповкой и окраской кузовов, с использованием локализованных компонентов, которые покупают у местных поставщиков.

Двигатели для них делают здесь же, практически в соседнем помещении. В марте 2024 года открылась вторая площадка общей площадью около 15 000 квадратных метров, на которой собирают силовые установки для обрусевших «китайцев».

Находится предприятие в паре часов езды от Москвы по трассе М-4 «Дон». Правда, если не знать дорогу, то заблудиться и проскочить нужный съезд очень просто: в Тульской области серьёзные проблемы со связью, а про навигатор от городка с говорящим в данной ситуации названием Кукуй можно совсем забыть.