Представлен самый экстремальный спорткар Wiesmann

Немецкий производитель спорктаров Wiesmann рассекретил концептуальный спайдер, который в компании называют своей самой экстремальной машиной за всю историю бренда. По словам представителей фирмы, этот автомобиль был создан в ответ на просьбы поклонников моделей Wiesmann о выпуске мощного и легкого спорткара.

Новинка получила четырехлитровый восьмицилиндровый бензиновый двигатель мощностью 420 лошадиных сил (кто является поставщиком мотора пока не уточняется, однако агрегат с аналогичными характеристиками используется на BMW M3). Масса автомобиля составляет всего тысячу килограммов. С нуля до ста километров в час такая машина может ускоряться за четыре секунды, а ее максимальная скорость составляет 290 километров в час.

Наладить серийное производство подобного родстера компания Wiesmann пока не планирует. Как сообщалось ранее, прежде чем принимать решение о запуске машины в серию, руководство бренда намерено узнать мнение экспертов, клиентов и своих партнеров об этом концепт-каре. В Wiesmann намерены разобраться с тем, будет такая машина востребована на рынке.

Если решение о выпуске экстремального спорткара все же будет принято, то в продаже он появится не ранее 2012 года.