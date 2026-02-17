«Автодор» требует от россиян оплатить долги четырёхлетней давности

«Истечение срока исковой давности само по себе не аннулирует долг и не прекращает обязательство, а является основанием для отказа в судебном удовлетворении требования только в случае заявления о пропуске этого срока стороной по делу (ст. 199 ГК РФ). Списание задолженности по основанию истечения срока исковой давности в досудебном порядке действующим законодательством или условиями договора об организации проезда не предусмотрено», — считают в компании.

Уточняется, что мера позволяет «повысить охват информирования пользователей о старых задолженностях, о которых пользователи могли не знать или забыть». При этом отмечается, мера является эффективной, а многие автомобилисты после получения писем активно оплачивают старые поездки.