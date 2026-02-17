«Автодор» требует от россиян оплатить долги четырёхлетней давности

«Автодор» требует от россиян оплатить долги четырёхлетней давностиВ Госкомпании начали активно рассылать требования водителям об оплату задолженности за проезд по платным дорогам
Госкомпания выгрузила в базу портала базу должников, которые не оплатили проезд в период до 1 сентября 2024 года. Оператор платных дорог подчеркнул, что срок давности по таким задолженностям не ограничен, хотя через суд взыскать с «зайцев» оплату уже не получится.
«Истечение срока исковой давности само по себе не аннулирует долг и не прекращает обязательство, а является основанием для отказа в судебном удовлетворении требования только в случае заявления о пропуске этого срока стороной по делу (ст. 199 ГК РФ). Списание задолженности по основанию истечения срока исковой давности в досудебном порядке действующим законодательством или условиями договора об организации проезда не предусмотрено», — считают в компании.
Уточняется, что мера позволяет «повысить охват информирования пользователей о старых задолженностях, о которых пользователи могли не знать или забыть». При этом отмечается, мера является эффективной, а многие автомобилисты после получения писем активно оплачивают старые поездки.