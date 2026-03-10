Новости
Водителей предупредили о весенней опасности на дорогах

На столичных дорогах уже замечены мотоциклисты
Водителям напомнили о весенней опасности на дорогах. В столичный регион пришло потепление, благодаря которому снег на большей части дорог растаял. В итоге сразу в нескольких округах Москвы замечены нетерпеливые мотоциклисты, которые поспешили открыть сезон и прокатиться по сухому асфальту. Как открыть сезон безопасно, сообщил в беседе с Quto.ru руководитель объединения МотоРоссия Андрей Иванов.
По мнению эксперта, двухколёсным участникам дорожного движения, которые выезжают на дороги ранней весной, стоит быть максимально сосредоточенными, так как в тёмное время суток ещё могут быть заморозки.

К тому же водители машин за несколько зимних месяцев успевают отвыкнуть от присутствия на дорогах мотоциклов, так что байкерам рекомендовано вести себя на дороге максимально предсказуемо и стараться избегать резких движений.

Автомобилистам, в свою очередь, при совершении перестроения советуют чаще смотреть в зеркала, не забывать включать поворотники и убеждаться в безопасности манёвра.

Тем временем в Банке России и правительстве работают над поправками в закон об обязательном автостраховании. В частности, в документе хотят прописать возможность оформления ОСАГО через портал «Госуслуги» для мотоциклистов и таксистов, но в этом случае стоимость полиса будет рассчитываться по максимальному тарифу.