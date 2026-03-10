Водителей предупредили о весенней опасности на дорогах

Водителей предупредили о весенней опасности на дорогахНа столичных дорогах уже замечены мотоциклисты
По мнению эксперта, двухколёсным участникам дорожного движения, которые выезжают на дороги ранней весной, стоит быть максимально сосредоточенными, так как в тёмное время суток ещё могут быть заморозки.
К тому же водители машин за несколько зимних месяцев успевают отвыкнуть от присутствия на дорогах мотоциклов, так что байкерам рекомендовано вести себя на дороге максимально предсказуемо и стараться избегать резких движений.
Автомобилистам, в свою очередь, при совершении перестроения советуют чаще смотреть в зеркала, не забывать включать поворотники и убеждаться в безопасности манёвра.
Тем временем в Банке России и правительстве работают над поправками в закон об обязательном автостраховании. В частности, в документе хотят прописать возможность оформления ОСАГО через портал «Госуслуги» для мотоциклистов и таксистов, но в этом случае стоимость полиса будет рассчитываться по максимальному тарифу.