АвтоВАЗ объявил цены на новую дальнобойную Lada

Цены на такой автомобиль начинаются от 1 589 000 с учётом госсубсидии.

Оснащение коммерческого фургона включает кондиционер, подогрев передних сидений, передние подушки безопасности, боковые зеркала с обогревом и электрическими регулировками. Стоимость битопливного автомобиля стартует с отметки 1 621 000 рублей.

Более дорогим комплектациям также положены камера заднего вида, медиасистема, многофункциональный руль, обогрев лобового стекла, круиз-контроль, датчики дождя и света.