АвтоВАЗ объявил цены на новую дальнобойную Lada

АвтоВАЗ объявил цены на новую дальнобойную LadaПроизводитель представил упрощённые комплектации битопливного Largus
В движение автомобиль приводит силовая установка, способная работать на бензине и метане. Природный газ закачивается в расположенные под полом три стальных баллона суммарным объёмом 90 литров, а при полной заправке машина способна проехать более 1000 км.
Пассажирская модель оборудована кондиционером, передними подушками безопасности, электростеклоподъёмниками и ключом дистанционного управления.
Цены на такой автомобиль начинаются от 1 589 000 с учётом госсубсидии.
Оснащение коммерческого фургона включает кондиционер, подогрев передних сидений, передние подушки безопасности, боковые зеркала с обогревом и электрическими регулировками. Стоимость битопливного автомобиля стартует с отметки 1 621 000 рублей.
Более дорогим комплектациям также положены камера заднего вида, медиасистема, многофункциональный руль, обогрев лобового стекла, круиз-контроль, датчики дождя и света.