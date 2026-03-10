Новости
Опубликовано 10 марта 2026, 13:06
1 мин.

АвтоВАЗ объявил цены на новую дальнобойную Lada

Производитель представил упрощённые комплектации битопливного Largus
АвтоВАЗ объявил цены на новую дальнобойную Lada. Волжский автозавод раскрыл все подробности о новых базовых комплектациях модели Largus с заводским газобаллонным оборудованием. Как сообщил производитель редакции Quto.ru, у универсала появилась новая начальная модификация Классик, а у фургона — Комфорт.
Lada

В движение автомобиль приводит силовая установка, способная работать на бензине и метане. Природный газ закачивается в расположенные под полом три стальных баллона суммарным объёмом 90 литров, а при полной заправке машина способна проехать более 1000 км.

Пассажирская модель оборудована кондиционером, передними подушками безопасности, электростеклоподъёмниками и ключом дистанционного управления.

Цены на такой автомобиль начинаются от 1 589 000 с учётом госсубсидии.

Оснащение коммерческого фургона включает кондиционер, подогрев передних сидений, передние подушки безопасности, боковые зеркала с обогревом и электрическими регулировками. Стоимость битопливного автомобиля стартует с отметки 1 621 000 рублей.

Более дорогим комплектациям также положены камера заднего вида, медиасистема, многофункциональный руль, обогрев лобового стекла, круиз-контроль, датчики дождя и света.