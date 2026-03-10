Новости
Опубликовано 10 марта 2026, 11:42
2 мин.

Россиянам объяснили способы снизить расход топлива

Повседневные привычки могут помочь сэкономить до 20% бензина
Водителям в РФ объяснили, как снизить расход топлива на автомобилях. В условиях постоянного роста цен на заправках всё больше россиян задумывается о способах снизить расход «горючего» на своих автомобилях. Редакция портала 110km.ru пообщалась с экспертами и выяснила, какие простые действия за рулём действительно помогают экономить, а какие — лишь вредят двигателю.
Россиянам объяснили способы снизить расход топлива
Баранов Владимир/PhotoXPress.ru

Главным способом снизить расход топлива является спокойная манера езды без резких ускорений и торможений. Автомобилистам напомнили, что скорость лучше набирать плавно, на механической трансмиссии переключать передачи на низких оборотах, а на автоматической включать режим «Эко».

Помимо этого, на экономичность мотора положительное влияние оказывает торможение двигателем и езда накатом перед светофорами или затором.

Для экономии автомобилистам также советуют не превышать скорость, так как чем быстрее машина едет, тем выше сопротивление воздуха. А, следовательно, и расход бензина.

Материалы по теме

Кроме того, водителям не рекомендуют долго прогревать двигатель на холостых оборотах. Это не только увеличивает расход бензина, но и вредно для самой силовой установки. Кстати, сэкономить можно даже на железнодорожных переездах, если заглушить мотор, а если планируется короткая поездка, то россиянам советуют и вовсе воспользоваться альтернативными видами транспорта.

Эксперты также отмечают, что на рост расхода топлива влияют включенный климат-контроль, подогрев сидений и другие электрические потребители, также прибавят пару литров открытые окна и груз, который размещается на крыше.

А вот, например, энергосберегающие шины, например, способны помочь сэкономить до 0,5 литра «горючего» на 100 пути, также отмечается необходимость своевременного ухода за мотором.

Тем временем российские автомобилисты всё чаще сталкиваются с проблемами из-за некачественного топлива. Как пояснил глава Союза автосервисов России Юрий Валько, ради сдерживания роста цен многие АЗС идут на махинации и разбавляют «горючее», из-за чего его качество заметно падает.