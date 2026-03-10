Россиянам объяснили способы снизить расход топлива

Россиянам объяснили способы снизить расход топливаПовседневные привычки могут помочь сэкономить до 20% бензина
Главным способом снизить расход топлива является спокойная манера езды без резких ускорений и торможений. Автомобилистам напомнили, что скорость лучше набирать плавно, на механической трансмиссии переключать передачи на низких оборотах, а на автоматической включать режим «Эко».
Помимо этого, на экономичность мотора положительное влияние оказывает торможение двигателем и езда накатом перед светофорами или затором.
Для экономии автомобилистам также советуют не превышать скорость, так как чем быстрее машина едет, тем выше сопротивление воздуха. А, следовательно, и расход бензина.
Кроме того, водителям не рекомендуют долго прогревать двигатель на холостых оборотах. Это не только увеличивает расход бензина, но и вредно для самой силовой установки. Кстати, сэкономить можно даже на железнодорожных переездах, если заглушить мотор, а если планируется короткая поездка, то россиянам советуют и вовсе воспользоваться альтернативными видами транспорта.
Эксперты также отмечают, что на рост расхода топлива влияют включенный климат-контроль, подогрев сидений и другие электрические потребители, также прибавят пару литров открытые окна и груз, который размещается на крыше.
А вот, например, энергосберегающие шины, например, способны помочь сэкономить до 0,5 литра «горючего» на 100 пути, также отмечается необходимость своевременного ухода за мотором.
Тем временем российские автомобилисты всё чаще сталкиваются с проблемами из-за некачественного топлива. Как пояснил глава Союза автосервисов России Юрий Валько, ради сдерживания роста цен многие АЗС идут на махинации и разбавляют «горючее», из-за чего его качество заметно падает.