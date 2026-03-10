Россиянам объяснили способы снизить расход топлива

Главным способом снизить расход топлива является спокойная манера езды без резких ускорений и торможений. Автомобилистам напомнили, что скорость лучше набирать плавно, на механической трансмиссии переключать передачи на низких оборотах, а на автоматической включать режим «Эко».

Помимо этого, на экономичность мотора положительное влияние оказывает торможение двигателем и езда накатом перед светофорами или затором.

Для экономии автомобилистам также советуют не превышать скорость, так как чем быстрее машина едет, тем выше сопротивление воздуха. А, следовательно, и расход бензина.