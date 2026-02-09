Новости
Опубликовано 09 февраля 2026, 15:00
1 мин.

АвтоВАЗ намерен захватить рынок Белоруссии

Отечественный производитель объявил о реорганизации дистрибьюторской сети
АвтоВАЗ планирует увеличить продажи в Белоруссии. Волжский автозавод объявил о планах провести реорганизацию дистрибьюторской сети Lada на территории Беларуси. Помимо этого, отечественный производитель намерен открыть новые дилерские центры в малых городах соседней страны. Об этом сообщили изданию Quto.ru в пресс-службе марки.
Lada

Так, с января 2026 года единственным поставщиком российских машин в соседнее государство стала компанию ООО «Автоцентр Север», работающая под торговым знаком «Дабракар».

С чем именно связано решение, тольяттинский автогигант не сообщает, но уточняет, что изменения эти — плановые.

Дилеры марки есть во всех крупных городах, а продажами машин Lada занимаются СОАО «Минск-Лада» и сеть Дабракар. Автосалоны бренда есть в Минске, Бресте, Барановичах, Гомеле, Гродно, Могилёве, Витебске. В этом году АвтоВАЗ намерен расширить свою сеть в Белоруссии и открыть шоурумы в малых городах.

В начале февраля АвтоВАЗ объявил российские цены на новую версию популярного седана. Волжский автозавод объявил старт продаж на российском рынке нового поколения Lada Vesta CNG. Как сообщили редакции Quto.ru в пресс-службе производителя, битопливный автомобиль россиянам предложен с ГБО четвёртого поколения и в четырёх комплектациях: от базовой Comfort до топовой Techno.