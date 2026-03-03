АвтоВАЗ рассказал о перспективах поставок Lada на Ближний Восток

Напомним, арабы получили возможность приобрести российские машины осенью 2024 года. В Объединённых Арабских Эмиратах начал работать официальный сайт Lada, где представлен тот же модельный ряд, что и в России. Для покупки доступны автомобили Granta, Vesta, Largus, Niva Legend и Niva Travel. В том числе, Granta и Vesta будут доступны в версиях Sport и Sportline.

Помимо этого, зимой 2025 года АвтоВАЗ объявил старт продаж Lada Vesta в Иране. Отечественное флагманское семейство автомобилей прошло все процедуры, связанные с сертификацией на рынке восточной страны. Машины уже получили документы GCC, которые являются иранским аналогом Одобрения типа транспортного средства и разрешают продажи машин на местном рынке, а держателем является компания Nika Motors, которая будет заниматься поставками техники.