В России обрушились продажи важных для безопасности автокомпонентов

По итогам января—декабря прошлого года на территории России было реализовано 47,03 млн шин для легковых автомобилей — это на 9% меньше, чем годом ранее. В качестве причин эксперты называют снижение продаж машин на 16%, высокие кредитные ставки, инфляцию.

Также сообщается, что экспорт колёс уменьшился на 17%, а основными рынками сбыта являются страны СНГ (Армения, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан), а также Африка и Южная Америка.