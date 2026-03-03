Раскрыты российские цены на новейший Rox Adamas

Топовой в России станет комплектация Бизнес с шестиместным салоном 2+2+2 и капитанскими креслами с массажем, оттоманками и режимом отдыха на втором ряду. Цены на внедорожник стартуют с отметки 10 410 400 рублей.

В движение модель приводит гибридная силовая установка с обновлённым мотором Mitsubishi, работающим для зарядки батареи. Запас хода автомобиля достигает 1 226 км.

Оснащение включает 8,5-литровый холодильник с режимом подогрева и доводчиками дверей. Кроме того, модель оборудована пневмоподвеской с азотом, способной работать при температуре до минус 43 градусов, а также регулировкой дорожного просвета в диапазоне от 205 до 285 мм. В компании также отмечают, что машина способна преодолевать броды глубиной до 770 мм — это позволит преодолевать любые подтопления во время летних гроз и весенних подтоплений.