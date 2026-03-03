Раскрыты российские цены на новейший Rox Adamas

Раскрыты российские цены на новейший Rox AdamasДилеры начнут принимать предзаказы на люксовый внедорожник в ближайшие дни
Семейное исполнение предложено с семиместным салоном в конфигурации 2+2+3, а благодаря центральному проходу пассажиры могут беспрепятственно попадать на третий ряд сидений. Цены на Rox Adamas начинаются от 10 110 100 рублей.
Модификация Большая семья также имеет салон на семь мест, но в компоновке 2+3+2. Такой автомобиль оценивается в 10 210 200 рублей.
Топовой в России станет комплектация Бизнес с шестиместным салоном 2+2+2 и капитанскими креслами с массажем, оттоманками и режимом отдыха на втором ряду. Цены на внедорожник стартуют с отметки 10 410 400 рублей.
В движение модель приводит гибридная силовая установка с обновлённым мотором Mitsubishi, работающим для зарядки батареи. Запас хода автомобиля достигает 1 226 км.
Оснащение включает 8,5-литровый холодильник с режимом подогрева и доводчиками дверей. Кроме того, модель оборудована пневмоподвеской с азотом, способной работать при температуре до минус 43 градусов, а также регулировкой дорожного просвета в диапазоне от 205 до 285 мм. В компании также отмечают, что машина способна преодолевать броды глубиной до 770 мм — это позволит преодолевать любые подтопления во время летних гроз и весенних подтоплений.