Новости
Опубликовано 03 марта 2026, 13:53
1 мин.

Раскрыто, как новый кроссовер GAC сменил тип привода

В Китае модель продаётся с более мощной гибридной установкой
Россиянам объяснили, каким образом новый кроссовер GAC сменил тип привода. На российском рынке стартовали продажи нового гибридного кроссовера, который стал флагманом модельного ряда марки GAC в нашей стране. Однако россияне заметили, что в Китае автомобиль предложен с другим типом силовой установки — он более мощный и дорогой по транспортному налогу. При этом никаких изменений в технической части модель не получила. В беседе с Quto.ru технический эксперт компании E.N.Cars Аркадий объяснил, как именно машина сменила привод без внесения масштабных доработок.
Раскрыто, как новый кроссовер GAC сменил тип привода
GAC

Уточним, что на китайском рынке автомобиль продаётся с установкой параллельного типа (то есть бензиновый двигатель добавляет мощности), в то время как в России — с последовательной, где традиционный ДВС не имеет связи с колёсами и работает только для зарядки аккумулятора. Этот вариант, кстати, более выгодный по налогам.

По словам эксперта, в версии модели для КНР есть программная возможность перевода трансмиссии в последовательный режим.

Материалы по теме

«Моя основная версия на данный момент — в версии кроссовера для России этот переключатель принудительно «залочен» во включенном состоянии, то есть трансмиссия всегда работает в одном режиме, де-факто превращая S7 из последовательно-параллельного в строго последовательным гибрид», — считает Аркадий.

Таким образом, техническая начинка осталась прежней, но для российского рынка производитель доработал часть софта и отключил часть настроек программно.

Впрочем, он также отметил, что часть пользователей уже заметила ряд отличий, однако считает, что технические изменения сложнее внести на производстве, чем изменить программное обеспечение.