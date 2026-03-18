Опубликовано 18 марта 2026, 16:32
BMW представил новый «заряженный» седан

Производство модели будет налажено на заводе в Мюнхене
BMW представил новый мощный седан. Баварский производитель раскрыл все подробности о новом седане i3. Главным внешним отличием новинки стала оригинальная внешность с растянутыми в стороны и объединёнными с секциями головной оптики «ноздрями» фальшрадиаторной решётки.
Новинка построена на платформе Neue Klasse, а её размеры составляют 4760 мм в длину, 1865 мм в ширину и 1480 мм в высоту, размер колёсной базы равен 2897 мм.

В движение электрокар будет приводить двухмоторная силовая установка мощностью 469 сил и 645 Нм крутящего момента. Динамические характеристики машины пока не раскрываются, как и подробности об аккумуляторе. Но уточняется, что на одном заряде батареи седан сможет проехать до 900 км.

Управляют всеми бортовыми системами четыре «суперкомпьютера», а одной из опций станет возможность отдавать электричество.

Материалы по теме

Также модель обзаведётся мультимедиа нового поколения с 17,9-дюймовым тачскрином, проекционным дисплеем и растянутым на всю ширину лобового стекла узким дисплеем Panoramic Drive, которые заменят традиционную панель приборов,

Производство BMW i3 начнётся на заводе в Мюнхене в августе 2026 года, а продажи седана начнутся не ранее осени. При этом известно, что от традиционных BMW 3-Series баварцы отказываться не планируют.