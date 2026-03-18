BMW представил новый «заряженный» седан

Новинка построена на платформе Neue Klasse, а её размеры составляют 4760 мм в длину, 1865 мм в ширину и 1480 мм в высоту, размер колёсной базы равен 2897 мм.

В движение электрокар будет приводить двухмоторная силовая установка мощностью 469 сил и 645 Нм крутящего момента. Динамические характеристики машины пока не раскрываются, как и подробности об аккумуляторе. Но уточняется, что на одном заряде батареи седан сможет проехать до 900 км.

Управляют всеми бортовыми системами четыре «суперкомпьютера», а одной из опций станет возможность отдавать электричество.