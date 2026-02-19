Буксующие грузовики вновь блокируют дороги в одном регионе России

«Сейчас затруднено движение из-за буксующих фур на МКАД в районе улицы Маршала Катукова и на ТТК в районе улицы Сущёвский Вал, дом 66», — отметили в ЦОДД Москвы.

В центре организации дорожного движения сообщили, что средняя скорость движения в мегаполисе составляет 23 км/ч, а горожанам рекомендуют использовать общественный транспорт.