В одном из регионов России запретили грузовики

Помимо этого, запрет не будет распространяться на пассажирские перевозки, а также перевозку животных, продуктов и лекарств, топлива и других социально значимых грузов, а также опасные и военные грузы. Сельхозтехника, дорожники и мусоровозы также смогут беспрепятственно передвигаться.

Помимо этого, в летние месяцы, если температура воздуха превышает 32 градуса, в Ленинградской области введут ограничения на передвижение большегрузов в дневное время, с 10:00 до 22:00. По предварительным данным, фуры не будут пускать на трассы с 1 июня по 31 августа, а мера должна предотвратить появление колеёности.

Тем временем россияне массово поддерживают ограничения для грузовиков зимой. После нескольких мощных снегопадов, которые обрушились на столичный регион в январе и феврале и привели к полному параличу многих дорог в Москве и Подмосковье из-за буксующих грузовиков, в Госдуме задумались о введении мер в их отношении. Редакция Quto.ru решила узнать у наших читателей, как вы относитесь к предложению.