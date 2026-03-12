Таксистов на вокзалах начнут жёстко наказывать в одном из городов

«Федеральный закон нам, как департаменту, даёт право ввести запрет на предложение услуг по перевозке пассажиров и багажа легкого такси за исключением мест, которые оборудованы для данных предложений. Департамент на сегодняшний день уже имеет право на основании своего положения издать соответствующий приказ, который введёт запрет на территории вокзалов, автовокзалов и, соответственно, аэропорта Внуково на запрет таких предложений», — подчеркнул чиновник.

В первую очередь, мера направлена на повышение безопасности и комфорта пассажиров. При этом Макаров напомнил, что ранее аналогичные меры были введены в аэропортах Шереметьево и Домодедово, где они дали положительный эффект.