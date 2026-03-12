В России обвалились цены на некоторые модели Honda

«Корректировка цен направлена на повышение доступности модельного ряда на российском рынке и поддержку интереса к бренду в преддверии начала мотосезона. В результате обновления прайс-листов отдельные модели стали дешевле почти на 19%, что позволяет расширить круг покупателей и сделать мотоциклы Honda более привлекательными для российских клиентов», — отметили в компании.

Так, в зависимости от комплектации стоимость снижена на 3—5% на туристический NX500, который в движение приводит 471-кубовый двигатель мощностью 47 сил и 43 Нм крутящего момента, а оснащение включает цифровую панель приборов и современные системы помощи.

Кроме того, на 5% дешевле стала модель CB400X. В сердце аппарата установлен выдающий 46 сил 399-кубовый мотор, а в числе главных отличий — комфортная посадка, ветрозащита и увеличенный ход подвески.

Чуть сильнее — на 5—8% — снизилась стоимость городского нейкеда CB350 H’ness, который отличается ретро-дизайном. Модель оборудована одноцилиндровым мотором объёмом 348 «кубов» и ориентирована на ежедневные поездки.