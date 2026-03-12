Названо самое выгодное время для покупки мотоциклов в России

Эксперт напомнил, что весна — это традиционное время повышенного спроса на мототехнику, и именно в начале сезона цены на двухколёсный транспорт начинает увеличиваться.

Иванов отметил, что выгоднее всего покупать мотоциклы с пробегом поздней осенью, когда байкеры, которые планируют сменить транспорт, готовы делать хорошие скидки. В целом, наиболее выгодной такая покупка может стать осенью и зимой, а весной действует правило «чем раньше — тем лучше».