Названо самое выгодное время для покупки мотоциклов в России

Названо самое выгодное время для покупки мотоциклов в РоссииЭксперт напомнил, что весной цены традиционно растут вместе со спросом
Эксперт напомнил, что весна — это традиционное время повышенного спроса на мототехнику, и именно в начале сезона цены на двухколёсный транспорт начинает увеличиваться.
Иванов отметил, что выгоднее всего покупать мотоциклы с пробегом поздней осенью, когда байкеры, которые планируют сменить транспорт, готовы делать хорошие скидки. В целом, наиболее выгодной такая покупка может стать осенью и зимой, а весной действует правило «чем раньше — тем лучше».
«С каждым тёплым днём уменьшается и количество “живых” экземпляров за адекватные деньги на вторичном рынке, и скидки в мотосалонах на новую технику», — подчеркнул эксперт.
В конце 2025 года стало известно, что вторичный рынок мотоциклов показал в России резкий рост. По данным аналитиков, за месяц было приобретено 5,5 тысячи единиц мототехники. Это на 65% больше, чем было перепродано за тот же период прошлого года.