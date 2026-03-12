Soueast анонсировал скорый дебют нового кроссовера в России

Soueast анонсировал скорый дебют нового кроссовера в РоссииВесной 2026 года модельный ряд марки будет расширен за счёт компактного S06
Внешне новинку можно будет отличить по бамперу с широким воздухозаборником, крупной решётке радиатора, узкой диодной светотехнике, рельефному капоту и развитым колёсным аркам. На корме расположены монофонарь и небольшой спойлер на крышке багажника.
Характеристики автомобиля пока не раскрываются. Лишь уточняется, что его колёсная база будет равна 2720 мм, в салоне появится 32 отсека для хранения мелочей, а в списке оснащения — самые современные системы безопасности и опции комфорта.
Старт продаж Soueast S06 в России состоится весной 2026 года, тогда же станут известны все подробности о модели.
Минувшей осенью сообщалось, что в Казахстане начнётся производство автомобилей Soueast. В реестре Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) появились документы на кроссоверы Soueast S07 и Soueast S09 костанайской сборки. Важно уточнить, что сейчас марка вообще не представлена на рынке соседней страны. То есть начать локальные продажи компания планирует после организации производства.