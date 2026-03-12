Soueast анонсировал скорый дебют нового кроссовера в России

Внешне новинку можно будет отличить по бамперу с широким воздухозаборником, крупной решётке радиатора, узкой диодной светотехнике, рельефному капоту и развитым колёсным аркам. На корме расположены монофонарь и небольшой спойлер на крышке багажника.

Характеристики автомобиля пока не раскрываются. Лишь уточняется, что его колёсная база будет равна 2720 мм, в салоне появится 32 отсека для хранения мелочей, а в списке оснащения — самые современные системы безопасности и опции комфорта.