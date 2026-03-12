Geely предложит россиянам обновлённый флагманский кроссовер

Geely предложит россиянам обновлённый флагманский кроссоверОбъявлены цены на базовый Monjaro
Под капотом новинки установлен 238-сильный турбомотор объёмом 2,0 литра, работающий в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Водителю доступны семь предустановленных режимов езды, в том числе три бездорожных.
Стандартное оборудование флагмана включает виртуальную панель приборов, 12,3-дюймовый тачскрин медиасистемы и дополнительный экран того же размера для переднего пассажира, трёхзонный климат-контроль, водительское кресло с вентиляцией и памятью настроек, аудиосистему с 8 динамиками, атмосферной подсветкой салона, беспроводной зарядкой для смартфона и полным набором подогревов. Пассажирское сиденье имеет функцию горизонтального раскладывания.
За безопасность в модели отвечают система удержания в полосе движения, активный круиз-контроль с распознаванием дорожных знаков, камеры кругового обзора, автоматическое управление дальним светом фар
Внешне отличить новинку от дореформенной версии можно по 19-дюймовым колёсным дискам в новом дизайне.
Стоимость обновлённого Geely Monjaro в комплектации Люкс начинается от 4 599 990 рублей.
