В одном из регионов России в 30 раз обрушилось количество угонов машин

«Ежедневно комплексы фотовидеофиксации мониторят нарушения ПДД и помогают при розыске угнанных машин. Информация с комплексов в режиме реального времени передаётся в правоохранительные органы, что позволяет им оперативно отследить транспорт и принять меры к его выявлению и остановке. За 13 лет число краж и угонов авто в городе сократилось в 30 раз», — отметил чиновник.

По данным московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД), если в 2012 году было зарегистрировано порядка 13 тыс. преступлений, то к 2025 — около 400 краж и угонов.