В одном из регионов России в 30 раз обрушилось количество угонов машин

В одном из регионов России в 30 раз обрушилось количество угонов машинКоличество преступлений, связанных с транспортом, в Москве резко сократилось
«Ежедневно комплексы фотовидеофиксации мониторят нарушения ПДД и помогают при розыске угнанных машин. Информация с комплексов в режиме реального времени передаётся в правоохранительные органы, что позволяет им оперативно отследить транспорт и принять меры к его выявлению и остановке. За 13 лет число краж и угонов авто в городе сократилось в 30 раз», — отметил чиновник.
По данным московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД), если в 2012 году было зарегистрировано порядка 13 тыс. преступлений, то к 2025 — около 400 краж и угонов.
Ликсутов отметил, что сегодня в мегаполисе установлено около 3,7 тыс. дорожных камер, которые распознают порядка 67 нарушений, а также помогают в поиске угнанных машин.
К слову, минувшей осенью в столичном департаменте транспорта сообщили об уменьшении числа преступлений, связанных с угонами транспортных средств. По данным ведомства, на которые обратил внимание Quto.ru, с начала 2025 года их стало меньше на 19% по сравнению с тем же периодом 2024.