Опубликовано 12 марта 2026, 10:28
1 мин.

Льготные автокредиты предложили выдавать семейным россиянам

Новая мера поддержки предназначена многодетным
Льготные автокредиты предложено выдавать семейным россиянам. На рассмотрение кабмина направлен законопроект, согласно которому при рождении четвёртого ребёнка семьи смогут получить льготный кредит на покупку автомобиля отечественного производства.
Холявчук Светлана/PhotoXPress.ru

Согласно предложению депутата Дмитрия Гусева, такой займ должен выдаваться под 3% годовых, а максимальная сумма будет ограничена на отметке 2 млн рублей на первоначальный взнос в два года. При этом кредиторы смогут продлить срок кредитования до семи лет, если будут соблюдать все условия договора.

Кредит сможет получить один из родителей, если в семье есть четыре и более несовершеннолетних детей, а направить деньги разрешат только на приобретение автомобилей отечественного производства. При этом сама модель должна быть включена в утверждённый правительством перечень.

«Для семьи, где четверо и больше детей, автомобиль — это не роскошь, а вопрос повседневной жизни. Нужно отвезти детей в школу, на кружки, к врачу, решить десятки бытовых задач. Поэтому мы предлагаем дать таким семьям возможность приобрести отечественный автомобиль на льготных условиях», — пояснил автор предложения.

В первой половине 2025 года в России расширили программу льготного автокредитования. Министерство промышленности и торговли РФ по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова расширило программу льготного автокредитования. С 26 мая ею получили возможность воспользоваться семьи с двумя детьми.