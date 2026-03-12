Льготные автокредиты предложили выдавать семейным россиянам

Согласно предложению депутата Дмитрия Гусева, такой займ должен выдаваться под 3% годовых, а максимальная сумма будет ограничена на отметке 2 млн рублей на первоначальный взнос в два года. При этом кредиторы смогут продлить срок кредитования до семи лет, если будут соблюдать все условия договора.

Кредит сможет получить один из родителей, если в семье есть четыре и более несовершеннолетних детей, а направить деньги разрешат только на приобретение автомобилей отечественного производства. При этом сама модель должна быть включена в утверждённый правительством перечень.