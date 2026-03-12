Льготные автокредиты предложили выдавать семейным россиянам

Льготные автокредиты предложили выдавать семейным россиянамНовая мера поддержки предназначена многодетным
Согласно предложению депутата Дмитрия Гусева, такой займ должен выдаваться под 3% годовых, а максимальная сумма будет ограничена на отметке 2 млн рублей на первоначальный взнос в два года. При этом кредиторы смогут продлить срок кредитования до семи лет, если будут соблюдать все условия договора.
Кредит сможет получить один из родителей, если в семье есть четыре и более несовершеннолетних детей, а направить деньги разрешат только на приобретение автомобилей отечественного производства. При этом сама модель должна быть включена в утверждённый правительством перечень.
«Для семьи, где четверо и больше детей, автомобиль — это не роскошь, а вопрос повседневной жизни. Нужно отвезти детей в школу, на кружки, к врачу, решить десятки бытовых задач. Поэтому мы предлагаем дать таким семьям возможность приобрести отечественный автомобиль на льготных условиях», — пояснил автор предложения.
В первой половине 2025 года в России расширили программу льготного автокредитования. Министерство промышленности и торговли РФ по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова расширило программу льготного автокредитования. С 26 мая ею получили возможность воспользоваться семьи с двумя детьми.