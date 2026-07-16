Экс-глава МИД Венгрии Петер Сийярто выбрал BYD и подал в отставку

Опубликовано 16 июля 2026, 18:331 мин.
Экс-глава МИД Венгрии Петер Сийярто выбрал BYD и подал в отставкуОфициальное заявление о сложении депутатских полномочий уже отправлено в парламент
Экс-глава МИД Венгрии Петер Сийярто займет высокий пост в китайской BYD. Бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто принял решение оставить пост депутата национального парламента. Причиной стало поступившее ему предложение занять высокую должность в китайской автомобильной корпорации BYD.
Алексей Майшев / РИА Новости
Сийярто отметил, что получил «престижное приглашение на международную позицию» в одной из ключевых компаний глобальной экономики. По его словам, BYD за последние 20 лет стала одним из самых ярких примеров успеха в автомобильной отрасли.
В новой должности бывшему дипломату предстоит курировать внешние связи группы и заниматься развитием новых направлений бизнеса. Примечательно, что именно в венгерском городе Сегед китайский концерн возводит свой первый европейский завод по выпуску электромобилей. Сийярто, будучи министром, активно поддерживал этот проект на политическом уровне.
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Источник:IZ.RU
Автор:Марина Аверкина