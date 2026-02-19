Haval объяснил отказ от экономичного мотора на новом H9

Рестайлинговый внедорожник лишился дизельного двигателя

Haval объяснил отказ от экономичного мотора на новом H9. В феврале Haval объявил старт продаж обновлённого внедорожника H9. Автомобиль получил ряд косметических изменений и расширенный перечень опций, но лишился экономичного дизельного двигателя. Теперь же производитель объяснил, почему было принято такое решение, пишет RG.RU.