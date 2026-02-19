Опубликовано 19 февраля 2026, 18:161 мин.
Haval объяснил отказ от экономичного мотора на новом H9Рестайлинговый внедорожник лишился дизельного двигателя
Haval объяснил отказ от экономичного мотора на новом H9. В феврале Haval объявил старт продаж обновлённого внедорожника H9. Автомобиль получил ряд косметических изменений и расширенный перечень опций, но лишился экономичного дизельного двигателя. Теперь же производитель объяснил, почему было принято такое решение, пишет RG.RU.
Haval
Сообщается, что в российском офисе марки решение объяснили низким спросом на модификацию с 2,4-литровым 184-сильным мотором на «тяжёлом» топливе.
«Причины такого тренда — изменение ставок утилизационного сбора и рост цен на топливо», — отметили в Haval.
Отныне автомобиль оснащается только бензиновым 218-сильным турбомотором объёмом 2,0 литра, в паре с котором работает 8-ступенчатый «автомат». Россиянам машина предложена в комплектациях Elite и Premium по цене от 4,7 и 5,2 млн рублей соответственно.
Источник:Российская газета
Автор:Светлана Ходос
Автомобильные новости
Мотокаталог на Quto
Более 5000 моделей в каталоге