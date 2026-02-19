Новости
Опубликовано 19 февраля 2026, 18:16
1 мин.

Haval объяснил отказ от экономичного мотора на новом H9

Рестайлинговый внедорожник лишился дизельного двигателя
Haval объяснил отказ от экономичного мотора на новом H9. В феврале Haval объявил старт продаж обновлённого внедорожника H9. Автомобиль получил ряд косметических изменений и расширенный перечень опций, но лишился экономичного дизельного двигателя. Теперь же производитель объяснил, почему было принято такое решение, пишет RG.RU.
Haval объяснил отказ от экономичного мотора на новом H9
Haval

Сообщается, что в российском офисе марки решение объяснили низким спросом на модификацию с 2,4-литровым 184-сильным мотором на «тяжёлом» топливе.

«Причины такого тренда — изменение ставок утилизационного сбора и рост цен на топливо», — отметили в Haval.

Материалы по теме

Отныне автомобиль оснащается только бензиновым 218-сильным турбомотором объёмом 2,0 литра, в паре с котором работает 8-ступенчатый «автомат». Россиянам машина предложена в комплектациях Elite и Premium по цене от 4,7 и 5,2 млн рублей соответственно.