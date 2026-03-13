В России обрушились цены на шины для наступающего сезона

Так, если в конце I квартала средняя цена непремиальной шины составляла в России 10,7 тыс. рублей, то сегодня колёса можно купить за 9,8 тыс. рублей.

Заметно меньше — только на 1,5%, до 13,2 тыс. рублей — снижены цены на всесезонные шины. При этом только за последний месяц стоимость увеличилась на 9,1%.