В России обрушились цены на шины для наступающего сезона

В России обрушились цены на шины для наступающего сезонаСтоимость бюджетных компонентов сократилась на 8,5%
Так, если в конце I квартала средняя цена непремиальной шины составляла в России 10,7 тыс. рублей, то сегодня колёса можно купить за 9,8 тыс. рублей.
Заметно меньше — только на 1,5%, до 13,2 тыс. рублей — снижены цены на всесезонные шины. При этом только за последний месяц стоимость увеличилась на 9,1%.
Одновременно эксперты сообщают о подорожании зимних шин непремиального сегмента за последний год на 3,1%, до 9,9 тыс. рублей. Пик стоимости пришёлся на январь, когда за средний прайс за покрышку составлял 10,8 тыс. рублей.
