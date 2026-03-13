Новости
Опубликовано 13 марта 2026, 16:55
1 мин.

В России обрушились цены на шины для наступающего сезона

Стоимость бюджетных компонентов сократилась на 8,5%
В РФ резко подешевели летние шины. На российском рынке снизились цены на летние покрышки массового сегмента. По информации Национального агентства промышленной информации, которое есть в распоряжении Quto.ru, стоимость уменьшилась на 8,5% по сравнению с мартом 2025 года.
РИА Новости / Руслан Кривобок

Так, если в конце I квартала средняя цена непремиальной шины составляла в России 10,7 тыс. рублей, то сегодня колёса можно купить за 9,8 тыс. рублей.

Заметно меньше — только на 1,5%, до 13,2 тыс. рублей — снижены цены на всесезонные шины. При этом только за последний месяц стоимость увеличилась на 9,1%.

Одновременно эксперты сообщают о подорожании зимних шин непремиального сегмента за последний год на 3,1%, до 9,9 тыс. рублей. Пик стоимости пришёлся на январь, когда за средний прайс за покрышку составлял 10,8 тыс. рублей.

