Опубликовано 19 февраля 2026, 10:32
Hongqi начал тесты нового мощного внедорожника

Автомобиль намечен на одном из полигонов Китая
В Китае замечен новый черытёхмоторный внедорожник Hongqi . Китайский производитель приступил к дорожным тестам безымянной пока новинки. Подробностей о модели, которая была намечена на ледовом полигоне на северо-востоке Поднебесной, пока практически нет.
Известно, что автомобиль будет оснащаться гибридной силовой установкой с бензиновым двигателем и четырьмя электромоторами. Характеристики установки пока не раскрываются, но предполагается, что разгон с места до «сотни» будет занимать порядка 4,0 секунды.

Также известно, что несущий кузов, внушительный дорожный просвет и три блокировки дифференциалов позволят уверенно проезжать внедорожные участки. Также не исключено, что машина обзаведётся умной системой распределения тяги.

Судя по шпионским снимкам, вездеход станет достаточно крупным, с угловатым дизайном в ретро-стиле. На изображениях можно заметить массивный бампер, крупную решётку радиатора, квадратные секции головной оптики, рельефный капот, большие зеркала-«лопухи» и рейлинги на крыше. Сзади — распашная пятая дверь с кожухом для запасного колеса.

При этом наличие над лобовым стеклом лидара намекает на появление здесь самых современных водительских ассистентов.

Никаких подробностей о новом внедорожнике Hongqi, в том числе его название и сроки начала продаж, пока не раскрываются. Тем не менее, нельзя исключать, в что в будущем автомобиль появится на российском рынке.