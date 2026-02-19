Hongqi начал тесты нового мощного внедорожника

Hongqi начал тесты нового мощного внедорожникаАвтомобиль намечен на одном из полигонов Китая
Известно, что автомобиль будет оснащаться гибридной силовой установкой с бензиновым двигателем и четырьмя электромоторами. Характеристики установки пока не раскрываются, но предполагается, что разгон с места до «сотни» будет занимать порядка 4,0 секунды.
Также известно, что несущий кузов, внушительный дорожный просвет и три блокировки дифференциалов позволят уверенно проезжать внедорожные участки. Также не исключено, что машина обзаведётся умной системой распределения тяги.
Судя по шпионским снимкам, вездеход станет достаточно крупным, с угловатым дизайном в ретро-стиле. На изображениях можно заметить массивный бампер, крупную решётку радиатора, квадратные секции головной оптики, рельефный капот, большие зеркала-«лопухи» и рейлинги на крыше. Сзади — распашная пятая дверь с кожухом для запасного колеса.
При этом наличие над лобовым стеклом лидара намекает на появление здесь самых современных водительских ассистентов.
Никаких подробностей о новом внедорожнике Hongqi, в том числе его название и сроки начала продаж, пока не раскрываются. Тем не менее, нельзя исключать, в что в будущем автомобиль появится на российском рынке.