Hongqi начал тесты нового мощного внедорожника

Судя по шпионским снимкам, вездеход станет достаточно крупным, с угловатым дизайном в ретро-стиле. На изображениях можно заметить массивный бампер, крупную решётку радиатора, квадратные секции головной оптики, рельефный капот, большие зеркала-«лопухи» и рейлинги на крыше. Сзади — распашная пятая дверь с кожухом для запасного колеса.

При этом наличие над лобовым стеклом лидара намекает на появление здесь самых современных водительских ассистентов.

Никаких подробностей о новом внедорожнике Hongqi, в том числе его название и сроки начала продаж, пока не раскрываются. Тем не менее, нельзя исключать, в что в будущем автомобиль появится на российском рынке.