Опубликовано 16 апреля 2026, 10:51
Hongqi раскрыл подробности о новом люксовом седане для России

Российская премьера Guoya состоится в ближайшее время
Раскрыты подробности о роскошном флагманском седане Hongqi для РФ. Китайский производитель премиальных автомобилей опубликовал фотографии внутреннего оформления нового роскошного седана Guoya, премьера которого на российском рынке состоится в ближайшее время. В нашей стране автомобиль станет флагманом модельного ряда бренда.
За разработку экстерьера отвечала команда специалистов под руководством шеф-дизайнера Джайлса Тейлора. Модель обзавелась массивной решёткой радиатора с вертикальными ламелями, традиционной «красной линией» на капоте и выдвигающимся элементом в виде крыла, минималистичной диодной оптикой с рисунком, напоминающим лепестки подсолнечника.

Размеры флагмана составляют 5353 мм в длину, 1998 мм в ширину, расстояние между осями равно 3260 мм.

В отделке салона использовались кожа Nappa и декор из редких сортов натурального дерева. Особый комфорт здесь положен пассажирам заднего ряда: отдельно стоящие кресла здесь оборудованы подогревом, вентиляцией и массажем, настройками наклона спинки и выдвижными оттоманками.

Также автомобиль оснащается виртуальной панелью приборов, крупным тачскрином медиасистемы, проекционным дисплеем, беспроводной зарядкой для смартфона, атмосферной подсветкой салона.

Продажи Hongqi Guoya на российском рынке стартуют в первой половине 2026 года. Все подробности о ценах и комплектациях седана станут известны позднее, но бюджетным он точно не будет: производитель заявляет, что целевой аудиторией являются чиновники и топ-менеджеры крупных компаний.