Hongqi раскрыл подробности о новом люксовом седане для России

Hongqi раскрыл подробности о новом люксовом седане для РоссииРоссийская премьера Guoya состоится в ближайшее время
За разработку экстерьера отвечала команда специалистов под руководством шеф-дизайнера Джайлса Тейлора. Модель обзавелась массивной решёткой радиатора с вертикальными ламелями, традиционной «красной линией» на капоте и выдвигающимся элементом в виде крыла, минималистичной диодной оптикой с рисунком, напоминающим лепестки подсолнечника.
Размеры флагмана составляют 5353 мм в длину, 1998 мм в ширину, расстояние между осями равно 3260 мм.
В отделке салона использовались кожа Nappa и декор из редких сортов натурального дерева. Особый комфорт здесь положен пассажирам заднего ряда: отдельно стоящие кресла здесь оборудованы подогревом, вентиляцией и массажем, настройками наклона спинки и выдвижными оттоманками.
Также автомобиль оснащается виртуальной панелью приборов, крупным тачскрином медиасистемы, проекционным дисплеем, беспроводной зарядкой для смартфона, атмосферной подсветкой салона.
Продажи Hongqi Guoya на российском рынке стартуют в первой половине 2026 года. Все подробности о ценах и комплектациях седана станут известны позднее, но бюджетным он точно не будет: производитель заявляет, что целевой аудиторией являются чиновники и топ-менеджеры крупных компаний.