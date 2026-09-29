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Опубликовано 29 сентября 2026, 18:35
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Крупнейший поставщик ДВС объявил массовое сокращение на заводе в Германии

Сейчас там работают от 1 700 до 1 800 сотрудников
Завод Bosch в Нюрнберге потеряет 900 рабочих мест из-за отказа от ДВС . Немецкий концерн Robert Bosch GmbH намерен провести массовое сокращение работников на площадке в Нюрнберге, где выпускают узлы для двигателей внутреннего сгорания (ДВС). К концу 2029 года будет уволен каждый второй сотрудник предприятия.
Крупнейший поставщик ДВС объявил массовое сокращение на заводе в Германии
PL / Unsplash

Это решение стало дополнением к ранее анонсированному плану реструктуризации, в рамках которого по всему миру ликвидируют 22 тысячи позиций. За первое полугодие 2026 года штат Robert Bosch GmbH уже стал меньше на 6 500 человек относительно конца 2025 года. Причинами увольнений производитель называет стагнацию глобального рынка, резкие изменения в автопроме, падение спроса на машины с ДВС в Европе, а также обострение конкуренции со стороны китайских компаний.

На заводе в Нюрнберге в основном делают продукцию для ДВС, в частности — насосы высокого давления. Производственный совет и IG Metall считают, что у предприятия есть перспективные технологии и потенциал. Завод уже вложился в промышленную 3D-печать. Этот метод позволяет создавать сложные геометрические формы с превосходным соотношением массы и прочности. Кроме того, площадка накопила большой опыт в высокоскоростной металлообработке, автоматизации производственных линий и изготовлении машин специального назначения.

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Источник:IG Metall
Автор:Марина Аверкина
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