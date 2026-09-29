Крупнейший поставщик ДВС объявил массовое сокращение на заводе в Германии

Это решение стало дополнением к ранее анонсированному плану реструктуризации, в рамках которого по всему миру ликвидируют 22 тысячи позиций. За первое полугодие 2026 года штат Robert Bosch GmbH уже стал меньше на 6 500 человек относительно конца 2025 года. Причинами увольнений производитель называет стагнацию глобального рынка, резкие изменения в автопроме, падение спроса на машины с ДВС в Европе, а также обострение конкуренции со стороны китайских компаний.

На заводе в Нюрнберге в основном делают продукцию для ДВС, в частности — насосы высокого давления. Производственный совет и IG Metall считают, что у предприятия есть перспективные технологии и потенциал. Завод уже вложился в промышленную 3D-печать. Этот метод позволяет создавать сложные геометрические формы с превосходным соотношением массы и прочности. Кроме того, площадка накопила большой опыт в высокоскоростной металлообработке, автоматизации производственных линий и изготовлении машин специального назначения.

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