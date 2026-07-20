На АвтоВАЗе сообщили об изменении цен на Lada Niva

Опубликовано 20 июля 2026, 14:491 мин.
На АвтоВАЗе сообщили об изменении цен на Lada NivaНовый внедорожник окажется дороже дореформенного
На АвтоВАЗе подтвердили изменение стоимости внедорожника Lada. На Волжском автозаводе объявлен старт серийного производства рестайлинговой модели Niva Legend. Автомобиль окажется дороже дореформенной модификации, отметил вице-президент предприятия по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин. Об этом сообщает корреспондент Quto.ru, который находится в Тольятти.
Quto.ru
По его словам, производитель скорректирует стоимость новинки, так что она окажется дороже дореформенной модификации.
«Цена на новую Lada Niva Legend будет выше, но незначительно», — пояснил топ-менеджер в ходе мероприятия, посвящённого запуску модели.
Автомобиль получит более 350 доработанных узлов и агрегатов, в том числе абсолютно новый 1,8-литровый двигатель на 90 сил. Кроме того, оснащение модели будет включать водительскую подушку безопасности, единый ключ для дверей и замка зажигания, оцинкованные кузовные детали.
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