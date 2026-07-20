На АвтоВАЗе сообщили об изменении цен на Lada Niva

По его словам, производитель скорректирует стоимость новинки, так что она окажется дороже дореформенной модификации.

«Цена на новую Lada Niva Legend будет выше, но незначительно», — пояснил топ-менеджер в ходе мероприятия, посвящённого запуску модели.

Автомобиль получит более 350 доработанных узлов и агрегатов, в том числе абсолютно новый 1,8-литровый двигатель на 90 сил. Кроме того, оснащение модели будет включать водительскую подушку безопасности, единый ключ для дверей и замка зажигания, оцинкованные кузовные детали.

Читайте также: