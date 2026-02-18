Названо число отобранных у лихачей машин в одном регионе России

«С учётом позиции столичных прокуроров свыше 260 транспортных средств конфисковано в доход государства у злостных нарушителей правил дорожного движения Российской Федерации по приговорам судов в 2025 году», — говорится в сообщении ведомства.

В надзорном органе также напомнили, что подобные санкции применяются за повторное управление транспортом в нетрезвом виде, отказ от медицинского освидетельствования, превышение скорости более чем на 60 км/, выезд на встречную полосу, если водитель уже был лишён прав, а также управление автомобилем гражданами, которые лишены водительского документа за гибель или тяжкий вред здоровью при ДТП.