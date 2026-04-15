Опубликовано 15 апреля 2026, 10:35
Названы пять моделей, которые сейчас выгодно везти из Китая

В России динамично растёт сегмент параллельного импорта, заявила эксперт
Toyota, Mazda и ещё три автомобиля, которые выгодно ввозить в Россию через Китай. За первые два месяца 2026 года доля автомобилей, ввезённых по альтернативным каналам, достигла почти 53% от общего объёма поставок новых машин из‑за рубежа. Об этом «Российской газете» сообщила генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк. Она назвала пять моделей, которые сейчас выгодно везти из Китая.
Названы пять моделей, которые сейчас выгодно везти из Китая
Юрий Смитюк / ТАСС

Toyota Camry китайской сборки показывает высокий спрос у россиян. Хорошая остаточная стоимость делают её надёжным вариантом для импортёров. Минимальные цены на модель 2026 года выпуска на российском рынке находятся в пределах от 4,4 до 5,5 миллиона рублей.

Ещё один автомобиль Toyota — кроссовер RAV4 — обойдётся при покупке от 4,49 миллиона до 4,7 миллиона рублей. Быстрая оборачиваемость и стабильная ликвидность гарантируют выгоду таких поставок.

Среди европейских премиальных машин выделяется BMW X3, включая удлинённые версии X3 Long китайского производства. Стоимость модели — 7,36 миллиона рублей. Удлинённый вариант с мотором мощностью 258 лошадиных сил предлагается от 9,2 миллиона.

Продажи Mazda CX‑5 в России неуклонно растут. Высокое качество и востребованность объясняют привлекательность импорта. Сегодня CX‑5 можно купить от 3,7 до 4,72 миллиона рублей.

В премиальном электрическом сегменте растёт интерес к моделям Zeekr 9X и Zeekr 8X. Развитие инфраструктуры для электромобилей и насыщенное оснащение делают ввоз этих машин перспективным направлением. Zeekr 8X Max с учётом всех расходов обойдётся покупателю примерно в 10,2 миллиона рублей, а флагманский Zeekr 9X — от 8 до 18,7 миллиона.

Также Франк упомянула автомобили бренда Lync&Co, которые пользуются спросом в качестве второй машины в семью в премиальной нише.