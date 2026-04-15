Названы пять моделей, которые сейчас выгодно везти из Китая

Toyota Camry китайской сборки показывает высокий спрос у россиян. Хорошая остаточная стоимость делают её надёжным вариантом для импортёров. Минимальные цены на модель 2026 года выпуска на российском рынке находятся в пределах от 4,4 до 5,5 миллиона рублей.

Ещё один автомобиль Toyota — кроссовер RAV4 — обойдётся при покупке от 4,49 миллиона до 4,7 миллиона рублей. Быстрая оборачиваемость и стабильная ликвидность гарантируют выгоду таких поставок.

Среди европейских премиальных машин выделяется BMW X3, включая удлинённые версии X3 Long китайского производства. Стоимость модели — 7,36 миллиона рублей. Удлинённый вариант с мотором мощностью 258 лошадиных сил предлагается от 9,2 миллиона.