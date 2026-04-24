Новости
Опубликовано 24 апреля 2026, 15:57
1 мин.

Porsche вынуждена продать свои доли в Bugatti и Rimac

Закрытие сделки ожидается до конца 2026 года
Немецкий производитель спорткаров распродаёт активы ради собственного спасения. Porsche договорилась о продаже своей доли в совместном предприятии Bugatti Rimac и пакета акций Rimac Group. В немецкой компании объяснили выход из партнёрства желанием сосредоточиться на собственном основном бизнесе. Формулировка смягчает тяжёлую ситуацию.
Porsche вынуждена продать свои доли в Bugatti и Rimac
porsche.ru

В 2025 году операционная прибыль Porsche упала на 93%. Одна из причин — пересмотр электрической стратегии в пользу наращивания выпуска моделей с двигателями внутреннего сгорания и гибридных автомобилей. Слабые показатели ударили и по материнскому концерну Volkswagen Group, усилив давление на спортивное подразделение.

Тем не менее прежнее сотрудничество оказалось плодотворным. Стартовые инвестиции Porsche помогли утвердить Rimac как серьёзного технологического партнёра, а созданное в 2021 году совместное предприятие позволило Bugatti выйти за рамки эпохи Chiron. Полученный опыт пригодился и при разработке собственных электромобилей Porsche.

Сделка будет закрыта ло конца этого года. Покупателем выступил консорциум, возглавляемый нью-йоркской инвестиционной компанией HOF Capital. Финансовые условия стороны не раскрывают. По её завершении Rimac Group получит полный контроль над Bugatti Rimac, а HOF Capital наряду с основателем Мате Римаком станет крупнейшим совладельцем Rimac Group.

Для клиентов Bugatti всё останется практически без изменений. Марка уже действует во многом независимо. Будущая модель Tourbillon, наследник Chiron, спроектирована в рамках существовавшей структуры и оснащена атмосферным V-образным 16-цилиндровым двигателем с гибридной надстройкой.