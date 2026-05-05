Раскрыта причина исхода из России китайских автобрендов

«Тут несколько причин. Есть марки, которые уходят. АвтоВАЗ, работавший с брендом Xcite, скорее всего, не будет развивать этот проект. Но есть и зашедшие на рынок компании, которые так и не смогли распродать свои модели — например, Haima или Bestune. С учётом брендов, которые по параллельному импорту к нам завозятся, в РФ сейчас примерно 130 марок. Это просто какой-то винегрет. И большинство этих проектов на время на рынке», — пояснил эксперт.

По его словам, в законодательстве не лишним будет прописать для производителей поставлять для каждой новой модели полный комплект запчастей, а также организовывать склад запчастей в соответствии с объёмом продаж.

«Вот ты продал тысячу автомобилей, на тысячу машин у тебя должен быть склад. Продал 10 тысяч — создай склады на 10 тысяч. Тогда однодневки сюда не придут. У нас окажется десяток компаний, которые будут активно долю увеличивать в РФ, а остальные останутся присутствовать в виде наблюдателей, в ожидании, что когда-то наш рынок резко пойдет вверх», — заключил Подщеколдин.

