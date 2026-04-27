Первые «живые» фото внедорожника Freelander

Опубликовано 27 апреля 2026, 13:40
Первые «живые» фото внедорожника FreelanderПрототип был представлен на автосалоне в Пекине
Новейший Freelander впервые представлен без камуфляжа. На Пекинском автосалоне состоялась премьера первого совместного продукта китайского концерна Chery и британского Jaguar Land Rover — прототипа Concept 97, который будет выпускаться под отдельным брендом Freelander.
Quto.ru
К слову, прототип обнаружился на стенде Huawei — это намекает на появление на серийной машине новейших технологий от китайского IT-гиганта.
Концепт имеет множество отсылок к оригинальному британскому внедорожнику, представленному в 1997 году — именно эти числа зашифрованы в названии новинки. Помимо этого, внешнее оформление напоминает «квадратный» кузов с узнаваемыми элементами.
Технические характеристики модели не раскрываются, но предполагается, что в движение его станут приводить исключительно гибридные и полностью электрические силовые установки.
Производство серийного автомобиля Freelander будет налажено на заводе в Поднебесной, а предназначен он исключительно для внутреннего китайского рынка.